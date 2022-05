El nombre de María Pía Copello viene sonando fuerte los últimos días, y no precisamente por su salida de “Esto es Guerra”, sino porque fue acusada de agresión verbal. A continuación, te contamos todo lo que pasó con la exconductora de “Esto es Guerra.

¿Nataniel Sánchez acusó a María Pía Copello de gritarle cuando era niña?

Después de cuatro años de vivir en el extranjero, Nataniel Sánchez regresó a Perú y brindó una entrevista para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, donde confesó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años y pertenecía a su elenco de baile.

En las redes sociales, muchos usuarios empezaron especular que la animadora infantil en cuestión sería María Pía Copello. Como se recuerda, la recordada ‘Fernanda de las Casas’ formó parte del programa infantil “María Pía y Timoteo” que se transmitía por América TV.

Según Nataniel Sánchez, la presentadora la gritó porque se había equivocado en uno de los pasos de la coreografía; sin embargo, ella no se quedó callada y se defendió.

“Lo que pasó es que mi madre Charito siempre me enseñó que respetos guardan respetos (...).Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky sabes que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, añadió.

Finalmente, el entrevistador insinuó que se trataría de María Pía Copella, pues aseguró que actualmente ha estado conduciendo un famoso reality. “Qué pena que se haya molestado porque supuestamente en ese tiempo no se molestaba, y ahora vemos su verdadero rostro en un programa en los realitys que están de moda”, acotó.

María Pía Copello niega que haya gritado a Nataniel Sánchez

En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González reveló que habló con María Pía Copello sobre las declaraciones de Nataniel Sánchez. Según la figura de Willax TV, Copello rechazó las acusaciones de la actriz.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’”, expresó.

Según el compañero de Gigi Mitre, tal vez pudo ser que le pidió que guarde silencio, pero todo fue malinterpretado. “Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, derepente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre”, relató el presentador.

María Pía Copello también fue acusada por Ricardo Mendoza

Frente a la polémica que se generó con las declaraciones de Nataniel Sánchez, los internautas revivieron un comentario que hizo años atrás el comediante Ricardo Mendoza sobre María Pía Copello.

En la emisión de “Hablando Huevadas” de abril del 2019, Mendoza contó que asistió como público a uno de las transmisiones de “María Pía y Timoteo” y que la conductora perdió el control con el comportamiento de los niños.

“Yo si tengo una aberración por María Pía. No me cae, nunca me cayó. Es más, fui a un programa y me trató mal, nos trató mal. Estábamos haciendo ‘chongo’ todos los chibolos (...) se molestó, nos gritó: ‘¡Se pueden callar!’. Quemó y los payasitos tuvieron que calmarla”, expresó el conductor de “Hablando huevadas”.

El cómico reconoció que el episodio lo marcó en su niñez: “Se me quedó grabado porque era mi programa favorito”.

