María Pía sobre Karina Rivera: "No descarto un encuentro y no somos culpables de lo que pasó" (VIDEO)

María Pía Copello comenzó su carrera en el mundo de la televisión al reemplazar a Karina Rivera en su programa infantil que se transmitía por América. Luego de unos meses, Rivera no regresó al espacio, por lo que María Pía pasó a ser la nueva amiga de los niños peruanos.

Luego de muchos años, Karina Rivera habló sobre su repentina salida del recordado programa ‘Karina y Timoteo’.

"Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó 'María Pía y Timoteo'".

Ahora, María Pía brindó una entrevista en exclusiva para diario Correo en la que afirmó que ella ni Karina tienen la culpa de lo sucedido.

“Nunca hemos tenido la oportunidad (de conversar). Pero tampoco descarto un encuentro. Ninguna de las dos somos culpables de lo que pasó (despido de Karina)”.

Luego continuó con: “El mundo de la televisión es así y tiene que ver lo que le conviene. Al final, nosotros solo somos fichas de un gran juego”.

La ahora youtuber también dejó en claro que ella no tiene una enemistad con Ricardo Bonilla. “El trabajo te une mucho, pero cuando termina te frecuentas menos. Eso es lo que pasó. No hay ninguna enemistad. Lo recuerdo con mucho cariño".