María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al realizar una parodia de la última canción de Shakira y Bizarrap, la cual es una tiradera hacia Gerard Piqué y la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía.

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de ‘Esto es guerra’ publicó el video donde está vestida con un traje similar al que lució la colombiana en su popular videoclip.

“No me pude resistir a la fiebre de @shakira Cuando tú y tu ex deciden quedar como “amigos” #CeroRencor ¿Ustedes qué opinan? ¿@shakira debió lanzar esa canción o creen que fue too much? ”, se lee en la publicación de la influencer.

Sin embargo, las críticas de algunos de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde el comentario que resaltó fue el siguiente: “Ya estás tía para cantar en sostén oie”.

Este mensaje fue tomado con humor por la presentadora de TV, quien respondió: “Ay Dios”, acompañado con emojis riéndose.

