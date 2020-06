María Victoria Santana, la popular ‘Pánfila’, quien compartió su felicidad luego de que su familia venciera al coronavirus, señaló que lo que le pasó no se lo desea a nadie debido a que fueron “momentos complicados”. La intérprete peruana usó la totalidad de sus recursos económicos para solventar el internamiento y las medicinas de su familia.

“Soy cabeza de familia, velo por mis hijos y mis padres, gracias a Dios mi padre está bien. Ahora valoro más la vida, los momentos que paso junto a los míos”, dijo la comediante al diario El Popular.

María Victoria Santana también contó que su progenitor ya no está conectado al oxígeno, sin embargo, sigue con medicación y toma antibióticos, “aunque el 80% de sus pulmones quedó mal”.

La actriz agregó que el estrés durante ese tiempo le pasó factura: “Me volvió la gastritis por la tensión, no comía, no dormía porque nos faltaba dinero para tratar a mi papá. Mi cuerpo ya no daba. Gracias a Dios mis padres, mi hijo y yo estamos bien ahora”

María Victoria Santana también agradeció la ayuda que recibió porque no lo hubiera podido lograr sola.

“Esta enfermedad es costosa superarlo, sola jamás hubiera logrado curar a mi padre que estaba muy delicado. Me sentí querida, valoro más la vida, a la familia y a los verdaderos amigos que están en las buenas y las malas”, dijo ‘La Pánfila’.

La actriz mencionó que ahora están “misios pero con vida” porque la enfermedad se llevó todos sus ahorros. “La vida no tiene precio, ahora lo sé más que nunca, aunque tengo facturas que pagar, tengo manos para trabajar. Saldré adelante”, comentó.

María Víctoria Santana dijo que está haciendo shows virtuales, aunque no es mucho, “es la única entrada que tengo por ahora”.

Finalmente, la actriz aconsejó a todos los ciudadanos peruanos, ya que a partir de julio la cuarentena será focalizada.

“Esta enfermedad no es broma, es difícil conseguir oxígeno, deben pensar en eso. Lamentablemente también se tiene que salir a trabajar pero que lo hagan con mascarilla y respetando el distanciamiento social”, concluyó.