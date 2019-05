Mariana Vértiz responde a usuaria que la criticó en Instagram: "Soy una mujer hecha y derecha" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La expareja de Gino Pesaressi, Mariana Vértiz, publicó una fotografía junto a su hija en las redes sociales. Sin embargo, la hermana de Natalie Vértiz no imaginó que recibiría duras críticas por parte de sus detractores.

"Muy bien lo dicho qué saca con tener rápido pareja, tiene una niña debe dedicarse a ella, me da pena la bebé", fue el comentario que le dejó una usuaria de Instagram.

Tras ver las críticas que recibió por los 'ampays' que difundió el programa 'Válgame Dios', Mariana Vértiz no se quedó callada y respondió con un contundente mensaje.

"En primer lugar, yo he hecho las cosas bien. No soy figura pública para estar anunciando mi vida privada y mis decisiones. En segundo lugar, no estoy desesperada por encontrar pareja, soy una mujer hecha y derecha y sé lo que hago. En tercer lugar mi hija es mi mundo y mi único enfoque. No crean todo lo que la gente pinta. Gracias", expresó Mariana Vértiz.