Mario Hart volvió a estar en el centro de la atención pública tras los rumores sobre una posible separación con Korina Rivadeneira. Aunque ninguno de los dos ha confirmado un distanciamiento, recientes declaraciones del piloto sobre su vida en pareja generaron nuevas reacciones.

Durante una entrevista en el programa Arriba mi gente, Hart habló sobre los retos que enfrenta una relación a largo plazo. El exchico reality señaló que uno de los principales desafíos es evitar que la rutina afecte la convivencia.

“Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia, y hay muchas cosas”, comentó.





El piloto también se refirió a los cambios que experimenta una pareja cuando llegan los hijos. Según indicó, formar una familia ha sido una experiencia importante, aunque también representa nuevos desafíos dentro de la relación.

“Los hijos cambian muchas cosas. Es hermoso, es muy lindo vivir en familia. Mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida, pero te ponen a prueba en muchísimas cosas y, sobre todo, cambian esa relación íntima”, expresó.

Rumores con Paloma Fiuza

En los últimos días también surgieron especulaciones sobre una presunta cercanía entre Paloma Fiuza y Mario Hart. Los comentarios aparecieron luego de que se difundiera una fotografía en la que ambos aparecen junto a otras personas.

El tema fue comentado en el pódcast Sin más que decir, donde Israel Dreyfus mencionó la posibilidad de un vínculo entre ambos. Durante la conversación, preguntó si Paloma se encontraba soltera y luego hizo referencia a la situación sentimental de Hart.

En medio del intercambio, Dreyfus dejó entrever sus sospechas sobre una posible cercanía entre ambos personajes de televisión.

“No sé, pero mi sexto sentido de ‘Caballero del Zodiaco’… Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo”, señaló.

Hasta el momento, ni Mario Hart ni Korina Rivadeneira se han pronunciado sobre los rumores de separación. Tampoco existe una confirmación sobre una relación entre Hart y Paloma Fiuza.