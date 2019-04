Mario Hart sorprende al bailar en vivo el tema 'Faldita' de Leslie Shaw (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mario Hart sorprendió al aparecer como uno de los invitados del último programa de Magaly Medina y la popular 'Urraca' decidió recibirlo con el tema que recientemente estrenó Leslie Shaw, 'Faldita'.

El exchico reality y piloto de autos ingresó al set de 'Magaly TV, la firme' a bordo de un auto eléctrico de color rojo y al bajar del carro no tuvo problemas en bailar al ritmo del tema de su expareja.

"¿Has escuchado la música que te he puesto?", le preguntó Magaly Medina, a lo que Mario Hart solo atinó a bailar y responder: "Ah, te crees graciosa".

"O sea que me tienes esperando afuera como tres horas y me recibes con esa canción", le reclamó el popular 'Chato' Hart explicando que haber bailado la canción de Leslie Shaw no le gustaría a su esposa Korina Rivadeneira.