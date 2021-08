Korina Rivadeneira fue coronada como la ganadora de “Reinas del Show”, imponiéndose ante Milena Zárate y Leslie Moscoso, quienes mostraron su talento en la pista de baile.

“Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que había yo no sé por qué sentí que no me lo iban a dar y cuando me la dieron me siento súper bien porque siento que lo merezco realmente. A toda esa gente que decía todas esas cosas, lo merezco porque la he luchado, porque me he esforzado desde la primera temporada hasta hora y aquí estoy al fin después de tanta lucha”, señaló Korina Rivadeneira muy emocionada.

SU ESPOSO LA RESPALDA

En una entrevista, Mario Hart afirmó que no sabía que su esposa ganaría, y fue una sorpresa verla alzar la corona.

“Confié plenamente. No sabía (que ganaría Korina), pero creo que cualquiera de las mayores probabilidades para alzarse, pero todo dependía de lo que ella hacia ensayando y demostrando en la pista de baile (...) ella se mereció esa corona”, comentó el chico reality.

Luego continuó: “Ella me abandonó, pero desde mañana la recupero (...) ahora ella me tendrá que enseñar y le voy a demostrar que bailo muy bien”.

Ítalo Valcárcel no participó en final de Reinas del Show y rompe su silencio en Instagram

En redes sociales, Ítalo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores tras defender a Allisson Pastor en la última gala de Reinas del Show.

“Gente ¿qué tal? ¿cómo están? Pasaba por acá solo para agradecerles por tantas muestras de cariño mediante mensajes, comentarios que me han llegado esta última semana. La verdad es que no esperaba tanto cariño, tan buena onda”, dijo Ítalo Valcárcel en Instagram.Luego continuó con: “me han sorprendido mucho y gratamente. Trato de responder a todos, simplemente eso, agradecerles y seguimos conectados por acá, les mando un besote grande y un abrazo, cuídense mucho”.

