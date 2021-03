Cansado de la situación, Mario Irivarren usó su cuenta de Instagram para denunciar que hace varios días autos se estacionan al frente de su departamento o lo siguen cuando tiene que realizar alguna actividad junto a su familia.

“Así los tengo todos los días, plantados en la puerta de mi casa, literal no puedo salir tranquilo de la ducha, porque salgo calato y me graban”, sostuvo Irrivarren, quien se animó a encarar a los pasajeros del auto, pero este emprendió rumbo al momento.

“Ya se fueron porque se dieron cuenta que los grabé, pero así es todos los días, están ahí. Ayer todo el día plantados, hoy todo el día plantados. Yo ya no sé diferenciar si son los de las cámaras o si me están marcando”, prosiguió.

Así, el modelo consideró que podría tratarse de un reglaje o algún delito que atenta contra su tranquilidad y la de su familia, por lo que pidió consejos a sus seguidores de la red social en mención en cuanto a alguna acción legal contra quienes lo hostigan.

“Hace unos años igualito. Yo bien confiado pensando que son las cámaras, ni me preocupé y se bajaron dos hombres con pistola y me apuntaron en la cabeza y me robaron todo. Es una situación estresante, insoportable. Yo tengo que vivir pensando que son personas de las cámaras”, añadió.

Por último, la pareja de Vania Bludau anunció que desde hoy grabará a todo auto que él considere que lo sigue para tener registrado la placa del vehículo en cuestión y así investigar quienes están detrás.

Mario Irivarren es acosado y pide ayuda

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: superan las 50 mil muertes, pero la cifra real sería mayor, según Sinadef