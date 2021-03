Vania Bludau utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que dejará el Perú para viajar nuevamente a Miami junto a su madre.

“Me estoy yendo de viaje, ya me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho, me voy por un tiempito. Me voy con mi mamá”, contó Vania Bludau en sus historias de Instagram.

Asimismo, la novia de Mario Irivarren denunció que sufre de acoso por parte de la prensa peruana que constantemente para en la puerta de su casa.

“Si bien ya lo había dicho que me iba de viaje, en realidad estoy también un poco fastidiada porque yo ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque ya me parece a mí acoso, de que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, señaló en sus videos.

Además, Vania Bludau aseguró que es una mujer sin filtros y que siempre dice lo que piensa. “No sé si esta nota saldrá o no saldrá, lo que vayan a decir, whatever (como sea), pero pues venden más humo. Y sí, me voy de viaje, ya sabían, yo lo dije. Ya tenía que irme, ¿no? estoy dos meses acá, no se pasen”, agregó.

Finalmente, Vania Bludau contó que uno de los periodistas que la abordó le dijo que tendría que disculparse; sin embargo, ella asegura que no tiene por qué hacerlo. “Aprendí que en el mundo o te aman o te odia... Ya estoy grande como para preocuparme por lo que los demás dicen de mí”, sentenció.

