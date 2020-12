La madre de Mario Irivarren, ‘Doña Marcela’, sorprendió al contar detalles de la relación sentimental que mantuvo su hijo con la modelo Ivana Yturbe.

Todo comenzó cuando una reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntó por la nueva relación de Mario Irivarren con Vania Bludau. “Lo veo bien, lo veo tranquilo, ya no reniega tanto”, respondió entre risas la madre del chico reality.

Incluso, tras conocer que Ivana Yturbe llamó “disforzado” a su expareja por sus muestras de amor con Vania Bludau en redes sociales, ‘Doña Marcela’ no dudó en defender a su hijo. “Mario lo que siente lo muestra, cuando no siente hacer algo, no lo va hacer”, aseguró la madre de Irivarren.

Y es que a diferencia de su relación con Ivana Yturbe, Mario Irivarren se muestra bastante cariñoso con Vania Bludau en las redes sociales.

“Son diferentes tipos de relaciones, de repente con ella ha tenido otro tipo de relación. Yo la quiero mucho a Ivana y le deseo todo lo mejor, pero ella tenía ciertas cosas que a las personas con el tiempo ‘tú dices, pucha no puedo creer que ella hacía tal cosa’. Son cositas que van llenando el saco hasta que lo revientas”, comentó ‘Doña Marcela’.

Finalmente, la mamá de Mario Irivarren señaló que su hijo trataba de sobrellevar la relación y ayudar a Ivana Yturbe, pero que la popular ‘Princesa inca’ era “tóxica”.

“Él trataba de hacer la relación sana pero ella era un poco tóxica... bien especial, y ya llega un momento en el que uno dice ‘ya no puedo más con esto, mejor ahí no más’”, sentenció la madre del chico reality.

