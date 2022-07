Se defiende. El ex concursante de “Esto Es Guerra”, Mario Irivarren, dio su versión sobre las imágenes en donde se lo observa ignorar a un seguidor. El modelo se encontraba observando la presentación de un circo junto a amistades.

Irivarren afirmó que no tuvo la intención de negarse a las fotos en ese momento. “Cuando terminé esa gestión me tomé fotos con todo mundo como siempre hago (...) no entiendo por qué la mala onda de grabar solo cuando estoy ocupado haciendo una gestión importante”, expresó.

El exnovio de Vania Bludau aseguró que se encontraba en una llamada con su madre, por lo que no podía atender a los demás. “En ese instante (...) me había llamado mi mamá diciéndome que se sentía un poco mal y necesitaba unas pastillas”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR