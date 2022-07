Michelle Alexander habló sobre la relación que mantiene Ethel Pozo con su hermano Julián. La productora de televisión no tuvo reparos en reconocer que la conductora de “América Hoy” es una buena mujer y le desea felicidad en su futuro matrimonio.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Michelle Alexander confesó que no mantiene una amistad con Ethel Pozo; sin embargo, la considera una buena mujer y madre. Además, reconoce que quiere mucho a Julián Alexander.

“Con Ethel no somos amigas, nos conocemos de ‘hola y chau’, hemos conversado algunas veces porque hemos coincidido en reuniones. Obviamente, sé quién es, sé que es una buena mujer, en el mejor sentido de la palabra, sé que es una buena madre, que ha sacado adelante a sus hijas, es una ‘mamá gallina’ absoluta y además sé que quiere mucho a mi hermano”, contó.

“Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos... Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel y Ethel lo quiere a él, y creo que van a formar una linda familia, que sean muy felices”, agregó la productora de TV.

Por otro lado, Michelle Alexander también se refirió a los planes de matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, pero prefirió hablar de los comentarios de la presentadora de TV, quien dijo que pedirá un préstamo para su boda.

“Esas son tonterías, yo no me meto en esas cosas. Yo estoy feliz porque él es feliz. Como digo que sean felices, no necesitan mi aprobación porque yo no soy la mamá ni nada, pero estoy muy contenta por ellos”, señaló.

