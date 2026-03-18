Antes de que concluyera el programa ‘La Manada’, Mario Irivarren apareció para ofrecer disculpas públicas a Onelia Molina.

“ No voy a intentar justificarme ni minimizar las cosas son como son, son como las han podido ver. Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobre limitamos, sobre eso no hay ninguna duda ”, expresó el exchico reality.

Después de una breve pausa, admitió que no quería dar su versión de los hechos, pero decidió hacerlo para no parecer “un cobarde”.

“ Pensé en algún momento no venir más, eso pasó por mi cabeza, pero analizándolo seriamente, sería más cobarde de mi parte, cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir la cuenta de sus actos y dispuesto a aceptar la consecuencia de lo que pase aquí en adelante ”, agregó.

En su intervención, se dirigió a su expareja Onelia Molina: “ Sé que le fallé y la decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Coincido lo que deben pensar muchos de que las disculpas valen poco o nada y concuerdo con ustedes y cuando uno cometió el error, salir y pedir disculpas muchas veces no tiene ningún efecto, pero eso no quiere decir que no sean disculpas sinceras ”.

Además, resaltó las cualidades de la joven: “ Decirle a Onelia que es la mejor mujer que he conocido y nunca estuve a la altura, soy conciente que la perdí, me toca asumirlo y asimilarlo, aprender a sobrellevarlo. Por mi parte es todo lo que tengo que decir, espero verlos pronto. Eso es todo, me despido ”, concluyó.

Onelia Molina pone fin a su relación con Mario Irivarren: “Deseo mi tranquilidad emocional”

Luego del ampay de Mario Irivarren en Argentina, Onelia Molina rompió su silencio. La modelo anunció que su relación con el conductor de La Manada terminó de forma definitiva y solicitó a sus seguidores respeto por su privacidad, pues busca mantenerse en calma y concentrada en esta nueva etapa de su vida, en la que se encuentra soltera.

En horas de la madrugada, alrededor de las 2:25 a. m., Onelia publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde confirmó que decidió terminar su relación con Irivarren.

“ A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren ”, escribió al inicio.

Asimismo, se pronunció sobre los videos difundidos hace unas horas por el programa de Magaly Medina, en los que Mario aparece bailando de forma muy cercana con varias mujeres e incluso besa a una de ellas en dos ocasiones. En ese sentido, Onelia dejó entrever que no está dispuesta a aceptar explicaciones ni excusas por parte de su ex pareja.

“ La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales ”, añadió .

Posteriormente, pidió que respeten su privacidad en medio de este difícil momento que atraviesa.

“ Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema ”, finalizó.