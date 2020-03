Mario Irivarren ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo vive la cuarentena para frenar el coronavirus. En esta oportunidad, el chico reality dejó un extraño mensaje para sus seguidores

“Today i don’t feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Hoy me levanté con flojera de todo. Esto de no tener nada que hacer termina siendo agotador. Haré una siesta”, es lo que se lee como leyenda que acompaña una foto de Mario en su cama.

Como se recuerda, Esto es guerra canceló sus grabaciones y dejó de transmitirse a través de América TV. Esto sucedió luego de las fuertes críticas en las redes sociales.