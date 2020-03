El deseo de su padre era que termine una carrera universitaria, sin embargo, ese no era el futuro que Marisol quería para su vida.

Por ello, se armó de valor para sincerarse y comunicar su verdadero sueño: ser actriz. Desde entonces, ha participado en diversas producciones peruanas tanto en el cine, teatro y televisión, e incluso llevó su talento al extranjero. En conversación para Diario Correo, la recordada “Gorrión” nos habla de su larga trayectoria y de su proyecto actual con “Del Barrio Producciones”.

Comentaste que estabas cansada de interpretar a “pitucas”, ¿qué de diferente tiene tu personaje en “Dos hermanas”?

Así es. Noelia es una mujer adinerada pero con muchos conflictos. Sufre de cáncer y tiene que lidiar con esta enfermedad prácticamente sola, porque no quiere contarlo, para seguir trabajando.

Precisamente tocan el tema del cáncer a través de tu personaje, ¿cómo has llevado esto como actriz?

Bueno, a mi mamá segunda, quien fue la que me crió, le dio cáncer y yo la cuidé hasta el último día, entonces me ha tocado vivir de cerca esa situación. Su muerte fue una de las pérdidas más dolorosas que he tenido en mi vida.

A tu personaje le gusta tener el control de todo. ¿A ti también?

No todo el tiempo, pero sí soy muy perfeccionista. Siempre he sido más exigente conmigo que con los demás.

¿Esa exigencia también está presente en tu rol como madre?

No, soy mucho más flexible. Entiendo y converso con ellos. Eso sí, castigo cuando están haciendo algo mal, pero no grito.

Eres una mujer divorciada, ¿sientes que este tipo de mujeres siguen siendo señaladas en la sociedad?

Ha cambiado bastante el panorama, pero aún no al 100% porque todavía hay un sector retrógrada.

Cambiando de tema, ¿cómo definirías a un buen actor?

Disciplinado y formado. Hay actores que han aprendido con el día a día y bacán, pero para mí un actor con formación en talleres o escuela siempre va a ser mejor.

Has trabajado en el extranjero, ¿cómo recibes la propuesta para estar en la serie “Decisiones”?

Llegué a Colombia porque el padre de mis hijos (Christian Meier) nos pidió que viviéramos con él. En la presentación de una de sus novelas, conocí al productor, me preguntó en qué trabajaba, le dije que era actriz y me invitó a participar en “Decisiones”. Al inicio me llamaron para personajes pequeños, pero después terminé protagonizando capítulos.

¿El artista en Colombia tiene más oportunidades que en el Perú?

Bueno, allá hay mucha más ficción que acá.

¿A qué crees que se deba aún la escasez de producciones en el Perú?

Desde hace algunos años le están dando más pantallas a los realities.

¿Qué nos puedes contar del programa online “Sal y pimienta”?

Es un programa de cocina por YouTube que tengo junto a Celine (Aguirre) y Pablo Saldarriaga. Quisimos hacer este espacio porque con mi hermana desde niñas nos encanta cocinar.

¿Ves importante el salto a las plataformas como YouTube?

Sí, ese es el futuro. Veo que mis hijos ni siquiera prenden la televisión, están todo el tiempo en su computadora.

Perfil

Marisol Aguirre, actriz y conductora de televisión

A los 19 años inició en la televisión con el programa Locademia de TV. En 1994 protagonizó la telenovela “Gorrión” y en el 2011 participó en las dos temporadas de la miniserie “Yo no me llamo Natacha”.