Maroon 5, considerada una de las bandas más importantes del mundo, llega a nuestro país para ofrecer un único y espectacular concierto el próximo lunes 31 de agosto en el Estadio Nacional, en el marco de su gira “Love Is Like”. La preventa en Teleticket inicia este 15 y 16 de abril a las 10:00 a.m., con un 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

El grupo liderado por Adam Levine no necesita mayor carta de presentación. Su música recorre el planeta, enamora a generaciones y continúa cautivando adeptos en todas partes. Ganadores de tres premios Grammy, acaban de estrenar su segundo single “All Night”, que, por supuesto, ha conquistado a sus fans de hoy y siempre.

Desde su debut a inicios de los 2000 con el exitoso álbum “Songs About Jane”, Maroon 5 ha sabido reinventarse constantemente, fusionando el pop, el rock y el funk con sonidos contemporáneos. Esta evolución les ha permitido mantenerse vigentes en la industria musical, colaborando con grandes artistas y liderando rankings a nivel mundial, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes de su generación.

El grupo liderado por Adam Levine no necesita mayor carta de presentación. Su música recorre el planeta, enamora a generaciones y continúa cautivando adeptos en todas partes.

ÉXITOS SIN PRECEDENTES

Hablar de Maroon 5 es referirse a una verdadera dosis de buena música contemporánea. Éxitos como “Payphone”, “Animals”, “Sugar”, “Girls Like You”, “One More Night”, “Maps”, “Moves Like Jagger”, “Cold”, “This Love” y “Sunday Morning” son algunos de los temas que no faltarán en su repertorio en este esperado encuentro con el público peruano. Además, nos traen nueva música como parte de “Love Is Like”.

Cabe señalar que la gira, que lleva el mismo nombre de su más reciente trabajo musical, los mantiene activos y en constante conexión con sus fans, luego de un periodo alejados de los escenarios. Según el propio Adam Levine, “Love Is Like” representa un regreso a las raíces de la banda. Es decir, los temas que escucharemos tendrán un sonido más cercano al Maroon 5 de inicios de los 2000.