Mary Moncada, la mujer que protagonizó el último ampay de Chistian Domínguez, generó revuelo este lunes luego de comunicarse con ‘Q’ Bochinche’ y revelar detalles del escándalo de hace más de dos años, cuando tuvo un encuentro con el cumbiambero.

La mujer, que actualmente reside en Estados Unidos, contó que su nueva pareja —un ciudadano estadounidense— le abrió un restaurante, del cual ahora está a cargo en Filadelfia.

“ Esta es la empresa de mi novio ahora, me abrió un restaurante y ahora manejo el restaurante. Esos son los hombres como para una relación, un Christian Domínguez imagínate... ”, expresó entre risas.

Además, aclaró que en su nuevo negocio no incluye platos de la gastronomía peruana: "Solo americana, se llama Somo. Yo siempre soy ahí, soy la nueva jefa, hago de todo. Tuve un restaurant-week donde sí tuve comida peruana, fue todo un éxito, pero esta zona es muy americana, así que no... Gracias a Dios dejé el banco y ahora estoy independiente”.

Moncada también dio detalles del ampay con el cantante y contó que seguía comunicándose con Domínguez luego de su encuentro en la camioneta: “De ahí sí, nos comunicábamos, nos hablábamos y justo antes del ampay me llamó como loco pero yo ya no le contestaba. Sí nos comunicábamos normal, creo que él no sabía nada”.

En ese sentido, sostuvo que poco antes de la difusión del ampay, el líder de Gran Orquesta Internacional la llamó de manera insistente: “ Dos días antes del ampay él me llamaba y me llamaba que necesitaba hablar conmigo urgente, que me comunique. Yo le dije que tenía un trabajo, que era una mujer ocupada, que no podía estar con el teléfono todo el día, que no podía contestarle ”.