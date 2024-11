El productor musical Christian Maldonado, conocido como Master Chris, respondió desde Estados Unidos a las acusaciones de Daniela Darcourt relacionadas con la eliminación del videoclip de Señor Mentira en YouTube.

En un video publicado esta mañana, Maldonado explicó por qué su nombre aparece en el correo que la cantante presentó como evidencia. Según Master Chris, la solicitud fue realizada por YT Rocket, la distribuidora encargada del tema, y no directamente por él.

“Soy Master Chris y voy a reaccionar a la entrevista que le hicieron a Daniela Darcourt en un programa de farándula en Perú. Número uno: Esa carta que tú (Daniela Darcourt) estabas mostrando como tu gran evidencia de que yo, retiré la reclamación por propiedad intelectual”, comenzó a decir Master Chris.

Luego continuó con: “esa solicitud y reclamación no la hace directamente Christian Maldonado, la hace la distribuidora de ‘Señor Mentira’ que es YT Rocket, esas cosas, ellos las manejan directamente, yo no, a mí no me llegan los correos que te llegan a ti Daniela, les llegan a ellos”.

Máster Chris le responde a Daniela Darcourt