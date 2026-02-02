A días del estreno de “Mi mejor enemiga”, película en la que participa, y de enfrentar un nuevo reto televisivo en las noches de América Televisión, Mateo Garrido Lecca considera que vive un momento de plenitud, al agregar además, la próxima llegada de su primer hijo; acontecimiento que siente es un gran regalo de vida.

“Todo esto me agarra en un buen momento, no sé si tiene que ver con los astros, con el karma positivo, pero me están pasando cosas bonitas. Creo que es el resultado, muchas de ellas, de mucha chamba, de no rendirse nunca y de que el tiempo pone todo en su lugar. Estoy agradecido con la vida y con las oportunidades que se me dan”, nos dice.

Trabajo, es una constante en tu carrera, desde la radio, unipersonales, los que te ven en televisión piensan que eres un personaje nuevo.

Nuevo en la tele, digamos, sí, y con todo el cariño que le puedo tener a América que hoy me acoge, y a la gente que me está dando oportunidades, no era una industria que buscaba, no era algo que yo veía en mi futuro laboral. Pero, ojo, no por desprecio, sino quizás por pensar, que no era para mí, yo estaba tranquilo con mis chistes, mis shows, con mis cosas.

La televisión no estaba en tus planes, pero llegó, y había que afrontar el reto.

La Subasta, que fue mi primer proyecto como conductor, lo acepté porque ya se me había dado otra oportunidad en la ficción con la telenovela Super Ada. Sentía que mi carrera venía cogiendo cuerpo y tenía ya el respaldo no solo de las tablas, sino de la gente que le gustaba mi trabajo. El canal está contento y seguramente vendrán más cosas, pero era algo que yo no buscaba, era algo que se dio y creo que cuando las cosas son así, orgánicas, funcionan mejor.

Eres Lolo en “Mi mejor enemiga”, una comedia que habla de la amistad, ¿conservas a los amigos de siempre o vas sumando más en el camino?

Debo decir que soy de los pocos que hasta hoy, conserva bien cerca su núcleo de amigos del colegio, para mí es super importante. Obviamente, los amigos de la chamba empiezan a aparecer más porque son los que ves día a día, pero los del colegio son claves, porque me quieren a mí, como Mateo Garrido Lecca, no a la figura pública, aquel que es conocido.

Son esos amigos que te pueden decir las cosas como son.

Sí, tal cual. A veces, es muy lindo el trabajo que tenemos porque hacemos reír a la gente y eso es hermoso, jamás me quejaré de mi trabajo, pero la carne viene con hueso. Hay cosas que no son tan bonitas como el interés que puede tener algunas personas de acercarse con cierta conveniencia detrás y no con un interés genuino. Eso hace que valore mucho la verdadera amistad.

"Mi mejor enemiga no es una película de autor, es una comedia, para que la gente vaya a desconectar el cerebro y a relajarse, para reírse un rato de inicio a fin". dice Garrido Lecca.

¿Cómo fue tu relación con Saskia Bernaola, que te dirigió en Mi mejor enemiga, que además es su ópera prima?

La admiro muchísimo, tengo la suerte de compartir con ella todas las semanas en Chapa tu Money, sé la calidad de artista y persona que es ella. Saskia es una leyenda de la comedia peruana, en un país que es machista y en el que no hay muchas mujeres comediantes, es un lujo poder ser parte de otro logro más en su carrera, ahora como directora de cine. Fue muy fácil trabajar con ella, es payasa, improvisadora, permite que todos juguemos, improvisemos; todo por el bien de la comedia.

¿Cómo crees que le afecten las críticas?

La crítica aparece porque la gente necesita interacción y es más fácil interactuar desde lo negativo que desde lo positivo. Lo que hay que decir a la gente es que esta no es una película de autor, es una comedia, para que la gente vaya a desconectar el cerebro y a relajarse, para reírse un rato de inicio a fin.

¿En algunos meses vas a ser papá, cómo lo estás asumiendo?

Mira, yo no sé si es la forma correcta o no, pero creo que el hecho de ser comediante e improvisador me hace verlo de manera más ligera. Estoy seguro de que va a ser retador, que serán unos meses en lo que tendré todo de cabeza, pero para mí las cosas lindas las disfrutaré y las cosas malas las haré show y me reiré, esa será mi forma de llevarlo. Con mi esposa estamos contentos, emocionados y con ganas de vivir esta nueva etapa.