Luego de que una usuaria viralizara unas imágenes en las que se le ve paseando a su mascota y sin mascarilla en plena cuarentena por coronavirus, Mateo Garrido Lecca recibió una ola de críticas en las redes sociales, por lo que no dudó en defenderse.

“Aclaro que estas fotos NO SON actuales. Es de los primeros días de Abril. En ese momento: 1. NO había inmovilización absoluta. 2. NO había obligación de salir con mascarilla y mantuve mi distancia social para cuidarme a mí y al resto. 3. Fueron 10min en la cuadra de mi casa”, dijo el comediante a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el ‘influencer’ aseguró que no usaba mascarillas porque en ese momento no era obligatorio el uso de ella y prefirió dejarlo para uso de personal médico.

“Desde que es de uso obligatorio salgo SIEMPRE con mascarilla. Al inicio había escasez y se pidió que las guardemos para el personal de salud. Igual como ven, mantengo mi distanciamiento social con más de 2 metros de separación”, agregó en otro tuit.

Sin embargo, la acción de Mateo Garrido Lecca dividió a los cibernautas en Twitter, ya que algunos de ellos creen en su palabra, mientras que otros han optado por condenar el hecho.