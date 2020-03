Tras cinco años de haberse separado en la conducción, Mathías Brivio y Johanna San Miguel se reencontraron con un fuerte abrazo para comandar ‘La Máscara’, programa de Latina.

“De verdad, chatita, todo lo que he dicho es cierto, hasta lo de las canas, pero me encanta que estés aquí, tú sabes que es mi primer programa en Latina. Gracias por estar aquí”, le dijo Brivio a su nueva compañera en la conducción.

Mathías Brivio y Johanna San Miguel en La Máscara

San Miguel se mostró muy agradecida y dijo desde que se separaron no se volvieron a ver más, pero que la amistad seguía presente y esperó verlo en vivo.

“No estamos juntos hace más de cinco años, no nos hemos visto en ningún momento después que nos separamos y cuando me dijeron hoy ‘vamos a saludar a Mathías’, yo dije no, de verdad no quiero verlo, quiero entrar y verlo en vivo. Bienvenido a Latina, mi amor", respondió.

Como se recuerda, Mathías Brivio y Johanna San Miguel conducieron ‘Esto es Guerra’ hace cinco años, pero la también actriz decidió dar un paso al costado porque atravesaba un difícil momento personal.

