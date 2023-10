Matthew Perry: Revelan más detalles sobre las circunstancias de la muerte del actor de “Friends”.

La inesperada muerte de Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en ‘Friends’, sigue impactando al mundo, mientras se revelan algunos detalles de las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo del actor en su casa en Los Ángeles.

Fuentes de TMZ reportaron que el fallecido artista de 54 años, había llegado a su domicilio luego de jugar dos horas de pickleball. Luego, envió a su asistente a hacer un recado, pero cuando éste volvió unas dos horas después, lo encontró inconsciente.

Los equipos de emergencia respondieron a una llamada cerca a las 4 de la tarde, pese a sus esfuerzos, el actor no logró sobrevivir.

“Respondimos a las 4:10 pm... Es una investigación de muerte de un hombre de unos 50 años”, expresó a la AFP un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, sin confirmar el nombre del fallecido, aunque se trata de la misma dirección.

Los investigadores aún no se han pronunciado sobre la causa de la muerte. De acuerdo con TMZ y Los Angeles Times, Perry fue hallado en su jacuzzi, con indicios de haberse ahogado.

Cabe mencionar que, el actor tenía un largo historial de adicciones, lo que desató especulaciones sobre las posibles circunstancias que habrían conducido al fallecimiento. No obstante, TMZ informó que, según sus fuentes policiales, no se encontraron drogas en el lugar de los hechos y no había indicios de actividades sospechosas en torno a la muerte.