“Los Montaner” es el título de la serie de Disney+ que nos muestra la vida de una familia cuya mayoría de integrantes se han convertido en populares figuras de la industria musical. Los momentos más íntimos y especiales de Ricardo Montaner, su esposa Marlene, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, y las parejas de los tres, Stefi, Sara y Camilo, se verán sin filtro y con la intención de proyectarlos en su vida cotidiana. Correo conversó con los populares cantantes y compositores Mau & Ricky, quienes marcan distancia de producciones similares que solo buscan el escándalo.

“Durante la cuarentena inspiramos a muchas familias que nos seguían a través de redes sociales y ese cariño de la gente fue lo que nos dio la idea de hacer una docuserie sobre Los Montaner, y preferimos no decir reality porque asusta. Muchas veces ese género busca drama donde no lo hay y mucha gente pregunta en qué parte está el conflicto, en qué momento sale la mamá a gritarnos, eso no pasa aquí. Fue cuestión de tiempo para encontrar el equipo perfecto que quisiera contar la historia tal y como es”, dice Ricky Montaner.

¿Cómo fueron manejando sus reacciones para que la serie no se convierta en una propuesta llena de excesos?

(Mau) Es que no los hay, de verdad, no hay intercambios fuertes de palabras, cuando uno crea una cultura del respeto dentro de una familia, o en cualquier vínculo, no existe eso. No lo permitimos y entonces no se hace, eso lo tenemos muy claro.

¿Ustedes como hermanos y dúo musical no tienen conflictos?

(Mau) Ricky y yo, llevamos muchos años siendo además de hermanos, un dúo musical, una carrera con muchos altos y muchas bajos, esos extremos generan ansiedades y estrés, que es casi como sinónimo de pelea. Pero nosotros hemos creado una dinámica de resolver nuestros problemas rápido, porque aparte estamos en plena gira siempre y no podemos darnos el lujo de estar peleados; todo eso se podrá ver en la serie.

¿Tuvieron que convencer a tu papá Ricardo Montaner para que participara en la serie?

(Ricky) Él fue el principal promotor, está muy orgulloso de su familia y sabe lo que significa inspirar a familias alrededor del mundo. Nos dice que no solo es importante dejar el legado de nuestro repertorio, de nuestras canciones y acompañar a la gente musicalmente hablando a lo largo de la vida; con la serie podremos dejar un legado de amor de familia.

¿Cuál es el principal mensaje que Los Montaner quieren dar?

(Ricky) Que la gente se diga te amo más seguido, nosotros nos lo decimos todo el tiempo. Queremos inculcar esa vaina, en mi familia siempre damos ese tipo de mensajes y ese es el tipo de legado con el que creemos se puede cambiar el mundo.

Entonces tendremos autorización para meternos dentro de tu familia.

(Mau) Y les aseguramos que se van a sentir parte de ella, van a disfrutar lo que vivimos en cada uno de nuestros eventos. En la boda de Ricky, todo el proceso del embarazo de Evaluna, al igual que la relación de Camilo con mis papás,

¿Habrá una segunda temporada?

(Mau) A fines de 2020 empezamos a grabar y hace un par de meses terminamos de trabajar en el décimo episodio de esta primera temporada. De verdad, espero que haya una segunda, tenemos mucho por seguir contando.