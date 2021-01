En la reciente edición de “Yo Soy: Grandes Batallas”, Maricarmen Marín y Mauri Stern protagonizaron una acalorada discusión cuando intentaban definir la función que deben tener los jueces en el reality de imitación de Latina.

El percance se dio después de la presentación de los imitadores de Ana Torroja y Ricardo Montaner. “Tienes que dominar los nervios - le dijo a Ricardo Montaner - Yo quiero batallas. Me lo dijo bien un maestro, cuando nos comparamos con algo mediano, pues lo peor se ve bien y yo no quiero que comparemos esto con algo mediano. Me desahogué”, comentó Stern.

Sin embargo, Maricarmen se mostró en desacuerdo con el exintegrante de Magneto y señaló que “nada es bueno ni malo” porque todas las presentaciones tienen “cosas interesantes” y hay que “corregir”, ya que “es nuestra función”.

Mauri Stern interrumpió a la artista peruana para manifestar que el público está “cansado” de (ver) “corregir pequeñas cosas, quieren batallas y gente (imitadores) de verdad que los impacte”. Y tras ello se dirigió a la imitadora de Ana Torroja: “Tal vez le tome un año o toda la vida ser la Ana Torroja que necesitamos; no la podemos entrenar nosotros”.

La cantante de cumbia señaló que bajo la percepción de Mauri Stern se le debería decir a los concursantes “que vengan solo si están preparados”. “Que vengan los retadores de medio para arriba (…) Si están muy abajo, no están ni para eso. Estás para usar la varita mágica y decir desaparece”, respondió el nuevo jurado de “Yo Soy”.

