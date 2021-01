De acuerdo al sitio especializado, en las últimas semanas el actor chileno y protagonista de Star Wars: The Mandalorian, Pedro Pascal, fue elegido como el actor más popular del mundo.

Según IMDbha, Pedro Pascal -quien pasa por el mejor momento de su carrera actoral debido a la exitosa serie de Disney+ sobre el universo de Star Wars, The Mandalorian- es el actor más buscado en internet.

En segundo lugar se ubican lugar a Anya Taylor-Joy, seguida de Taylor Momsen, Gal Gadot, Gina Carano y otros reconocidos actores.

Semanas atrás, la revista Entertainment Weekly lo calificó como uno de los “artistas del año” y ahora es el actor más popular en internet.

Así, el actor chileno logró destronar a la protagonista de Gambito de dama, Anya Taylor-Joy; quien lidera la lista por varias semanas.

Pedro Pascal ha participado en grandes producciones de Hollywood, como su interpretación en The Mandalorian y su papel de Max Lord en Wonder Woman 1984. Anteriormente, logró notoriedad en la audiencia con sus actuaciones en las series Narcos y Game of Thrones.

En la lista también figuran Taylor Momsen (The Grinch), Gal Gadot (Wonder Woman), Gina Carano y Kate Sackhoff (The Mandalorian), entre otros.

Este es el top de los 10 actores y actrices más populares del mundo:

Pedro Pascal

Anya Taylor-Joy

Taylor Momsen

Gina Carano

Gal Gadot

Jon Favreau

Katee Sackhoff

Thomas Brodie-Sangster

Peter Billingsley

Lauren Swickard

