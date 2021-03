Espectáculos







Mauri Stern: “Yo ya bailé con (Agua Marina), me gusta ‘Tu amor fue una mentira” (VIDEO) “Algo me pasó... es que la cumbia, aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, comentó el jurado mexicano tras la presentación de los imitadores de la agrupación.