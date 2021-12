El jurado de ‘Yo Soy’, Mauri Stern, sorprendió al quebrarse en la reciente edición del programa de imitación, tras escuchar la interpretación del tema “¿Qué será de ti?” por parte del imitador de Roberto Carlos.

Al ver a su compañero entre lágrimas, Karen Schwarz no dudó en preguntarle a qué se debía su inesperada reacción.

“Mi papito está enfermo y hemos pasado meses difíciles con él y cuando escuchas ‘¿Qué será de ti?’ se me rompe el corazón, porque nunca sabemos hasta dónde van a llegar nuestros papás y nadie nos prepara para perderlos”, contó el exintegrante de ‘Magneto’.

Mauri Stern llora en vivo tras escuchar tema de Roberto Carlos. (Fuente: Latina)

Asimismo, el jurado de ‘Yo Soy’ reveló que su progenitor era el más emocionado con que siguiera su carrera como cantante.

“Lo bueno es que yo agradezco que me emocionen y que me conecten, pero es duro. (...) Él me quiere mucho y desde que entré a Magneto, parece que fuera más su sueño que el mío verme en un escenario, verme en la música”, agregó.

Sin embargo, la interpretación del imitador de Roberto Carlos no solo emocionó a Mauri Stern, sino también a su compañera Katia Palma.

La también actriz cómica lloró desconsoladamente y Mauri Stern quiso consolarla, pero ella indicó que prefería estar sola y no emitir algún comentario al respecto.

“A Katia le cuesta hablar de esto, pero hay que darle ánimos y mucho amor... No pasa nada, solo mucha fuerza”, comentó el mexicano.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Mauri Stearn le regaló un Grammy de juguete a imitador de Marcello Motta

El jurado de nacionalidad mexicana quedó nuevamente sorprendido con el talento del joven imitador y decidió regalarle un Grammy de manera simbólica.