Explosión de Iquitos no solo tendrá como invitada a Melody, creadora del tema “No sé”, en su show virtual de este 20 de junio, sino que también se suma Mauricio Mesones, exintegrante de Bareto, a este evento online y se mostró contento de participar.

El músico manifestó que es un privilegio estar presente en este concierto en el que se le rendirá un homenaje a David Núñez Cabrera, reconocido compositor de música amazónica y vocalista de la popular agrupación, que falleció a causa del COVID-19.

“Para mí es un placer y un orgullo. Yo soy muy seguidor de la carrera de Explosión de Iquitos. Tengo muchos recuerdos de haber tocado con ellos”, indicó. Además, indicó que tiene buenos recuerdos de su colega y lamentó su fallecimiento.

“Me gustaba la forma en que interpretaba las canciones y me dolió su partida, porque él no se debió ir así”, sostuvo y añadió que no solo la gente que sigue la música del grupo debería conocer el gran trabajo de David “sino todo el Perú porque fue un gran aporte a la cultura popular peruana”.

“Es un placer poder participar en este homenaje a David y un honor cantar con Explosión, el orgullo amazónico”, recalcó Mesones, quien invitó al público no perderse este espectáculo y comprar sus estradas, que ya están disponibles en www.vaope.com

Recordemos que David Núñez Cabrera fue el creador de temas como “El sinvergüenza”, “De pronto llegaste”, “Pandilleando con Explosión” y “Te voy a dar”. Incluso ha recibido reconocimientos por parte de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

“David no solo fue autor y compositor, fue parte de nuestra familia, pieza fundamental de todos nuestros años de trayectoria por la voz característica con la cual nos deleitaba con las infaltables pandillas, toadas y cumbias colombianas. Él siempre será la sangre loretana que nos hace sentir el orgullo amazónico, de saber que somos una raza distinta”, señaló Explosión de Iquitos.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

“El Artista del Año”: Diego Val sorprendió al jurado con su presentación

El cantante realizó su presentación en el reality de baile y sorprendió al jurado con su interpretación de ‘Are you gonna go my way - Satisfaction’. . (Fuente: América TV)