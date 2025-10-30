La cantautora Maya Endo lanzará Todo eso que soñé, su primer LP, disponible desde el 24 de octubre en plataformas digitales.

El álbum reúne 12 canciones que abordan experiencias personales vinculadas a rupturas, cambios y nuevos comienzos.

“Lo que más me gusta es cuando alguien encuentra en una de mis canciones un refugio y se siente menos solo: nada es blanco o negro, el ser humano es complejo, y conectar a través del arte es de lo más sanador que hay”, expresó.

El proyecto cuenta con la co-producción de Lorenzo Tapia (Rulolo) y Simón Yriberry (Moncho Berry), además de colaboraciones con Lorena Blume, Fabian Zignago y la cantautora argentina Lola Sanchez.

Como parte de la promoción del LP, la artista lanzó “Vino en taza”, canción que superó las 120 mil reproducciones en redes sociales y que marca un punto de crecimiento en su trayectoria, acumulando más de 500 mil escuchas en plataformas.

Maya Endo ofrecerá un concierto el 01 de noviembre en la Sala Osma, donde presentará oficialmente Todo eso que soñé. En esta presentación participarán Lorena Blume, Moncho Berry, Abril Zignago y MAYLO como invitados especiales.