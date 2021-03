Mayra Couto sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al hacer una queja que expuso un detalle de su vida sentimental. Y es que la actriz peruana se refirió a su esposo, por lo que muchos se preguntan en qué momento se casó.

Todo comenzó cuando a través de sus historias de Instagram Mayra Couto decidió quejarse pues le tocaba cocinar, una labor que -según contó ella misma-, no le gusta en lo absoluto.

CORREO - Mayra Couto y su extraña confesión en redes sociales

“Gente envíenme su ayuda que me toca cocinar hoy día y eso es algo que a mí no me gusta ni un poco. Esta cocina es mi tortura”, contó Mayra Couto en sus videos.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando confesó que le tocaba cocinar porque su esposo no quería.

“Mi esposo no quiere cocinar... Alguien llegó y creo que es él, y aún no he cocinado nada”, agregó Mayra Couto en sus historias.

Cabe señalar que Mayra Couto siempre ha mantenido su vida privada bajo reserva, por eso, sus declaraciones causaron suspicacias entre algunos de sus seguidores, ya que no se conoce que la actriz estuviera en una relación o se hubiera casado.

