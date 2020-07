Fiorella Rodríguez se pronunció sobre Mayra Couto, quien opinó sobre el embarazo adolescente, los riesgos y la prevención que giran en torno a este importante tema. La actriz que estudia en Cuba se volvió tendencia en los últimos días por decir que ser madre es “ser asistente de un ser humano”.

“Si ponemos atención en lo que Mayra comenta sobre que ser mamá es ser asistente de otro ser humano, en parte sí. Les habla una mamá que tiene una hija de 22 años. Ser asistente de alguien es asistir, prestar ayuda, ir al auxilio de otra persona, sobre todo al principio porque, evidentemente, hay toda una etapa en que cambiamos pañales, calentamos biberones, damos teta, peleamos muchísimo si el bebé o la bebé no desea comer”, dijo la conductora de Somos Capital.

Fiorella Rodríguez mencionó que en parte estaba de acuerdo en lo que dijo Mayra Couto, y agregó varios ejemplos en su programa radial.

“Les voy a decir algo y no quiero que digan ‘ay, qué asco’, porque las mamás me van a entender. Cuando tú tienes un hijo, cambias el pañal con la cuchara de comida en la boca. Es así de explícito el tema. Entonces sí, en una cierta parte, sobre todo en la primera, asistimos evidentemente a nuestros hijos y lo hacemos con mucho amor. Eso no está en discusión (...) Entonces, el tema de asistir es el comienzo, en el cual una madre es capaz de hacer cualquier cosa por estar al costado presta a servir al ser humano al que ha dado vida”, dijo.

Sin embargo, Fiorella Rodríguez contó que, desde su experiencia personal, que ser “mamá es bastante más que asistir a otra persona” porque un hijo significa “tener una razón para el resto de tu vida”.

“Ser madre significa bastante más. Significa cambiar tu vida, tu tiempo, tu forma de ser, tu forma de pensar, es mi experiencia como madre. Significa dar todo el corazón, entregar tus fuerzas, esa de pronto creo que es mi reflexión. Es entregar tus fuerzas cada día por sacar adelante a tus hijos. ¿Que es desgastante? Sí, pero lo hacemos con una sonrisa porque somos mamás. Significa tener una razón para el resto de tu vida. Estoy hablando sobre mi experiencia”, mencionó.

Finalmente, Fiorella Rodríguez sostuvo que las palabras de Mayra Couto pudieron “sonar seca o fría”, pero “si nos ponemos a conversar, yo pienso que debemos respetar la manera de pensar de todos y cada uno dar la suya”.