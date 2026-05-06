El festival de cine documental LimaDocs 2026 celebrará su segunda edición del 14 al 23 de mayo con una programación ampliada que incluirá competencias nacionales e internacionales, estrenos, conversatorios y funciones gratuitas en distintas sedes de Lima.

Las proyecciones se realizarán en espacios como Museo de Arte de Lima (MALI), la Alianza Francesa, la Universidad de Lima, Cineplanet Alcázar, Cine Caleta, El Galpón Espacio y otros recintos culturales ubicados en Villa El Salvador, Cercado de Lima y Villa María del Triunfo.

Estrenos y cine documental internacional

La edición 2026 incluirá una nueva sección denominada Gala Internacional, que reunirá producciones destacadas del cine documental contemporáneo.

Entre las películas anunciadas figuran:

Nuestra tierra , de Lucrecia Martel

, de Lucrecia Martel Mare’s Nest , de Ben Rivers

, de Ben Rivers Videoheaven, de Alex Ross Perry

Asimismo, gracias al apoyo del Centro Cultural de España, se proyectarán Historias del buen valle, de José Luis Guerin, y Tardes de soledad, de Albert Serra, documental centrado en el torero peruano Andrés Roca Rey.

Inauguración con cine peruano

La inauguración del festival se realizará el 14 de mayo en el auditorio del MALI con el estreno en Perú de Recuerdos para el que por mí pregunte, del director peruano Fernando Vílchez.

También se presentarán Lo que creemos es lo que cuenta para nuestra vida, de Assia Piqueras, y Paleontology Lesson, del cineasta ucraniano Sergei Loznitsa.

Competencias y nuevas secciones

LimaDocs anunció además una competencia oficial orientada a documentalistas jóvenes y producciones peruanas sin restricciones de duración.

La programación incluye trabajos de realizadores como Felipe Esparza, Pablo García Vizcarra, Luis Cintora y Lucia Arellano.

Entre las nuevas secciones destacan:

Horizontes amazónicos , enfocada en cine sobre la Amazonía peruana

, enfocada en cine sobre la Amazonía peruana Artículo 13 , vinculada a reflexiones sobre la nueva ley de cine

, vinculada a reflexiones sobre la nueva ley de cine 100 años , dedicada a clásicos restaurados del documental

, dedicada a clásicos restaurados del documental Música Nocturna, con cine y rock al aire libre

En esta última sección se proyectará Pavements, sobre la banda Pavement, y el documental Fuck you! El último show, sobre la agrupación argentina Sumo.

Homenaje a Frederick Wiseman

El festival dedicará esta edición al cineasta estadounidense Frederick Wiseman, considerado uno de los referentes históricos del cine documental.

Como parte del homenaje se exhibirá Menus-Plaisirs, documental sobre una familia de chefs franceses y su restaurante con tres estrellas Michelin. El director falleció en febrero de este año y recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.