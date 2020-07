Mayra Couto opinó sobre el embarazo adolescente, los riesgos y prevención que giran en torno a este importante tema. Aunque las opiniones estuvieron divididas, una de las artistas que salió en su defensa fue Tatiana Astengo.

“Yo no sé si quiero ser mamá porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá me dicen que es verdad”, comentó Mayra Couto en un video en su cuenta de Instagram.

Asimismo, recomendó a las chicas que “cuiden sus cuerpitas” y que se informen sobre los métodos de prevención para no quedar embarazadas si es que no lo desean.

“Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, puntualizó la actriz.

Después de este mensaje, la actriz se volvió tendencia en Twitter donde hubo críticas y aplausos.

“Asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. No sólo eso, pero tmb eso. Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Por eso es importante lo primero: querer, para así poder sobrellevarlo. Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”, escribió la periodista Maribel Toledo-Ocampo, quien fue secundada por Tatiana Astengo.

“Que la gente sigue romantizando el hecho ser “madre””, respondió la recordada ‘Reina Pachas’ de ‘Al fondo hay sitio'.

El mensaje de Tatiana Astengo fue ‘retuiteado’ por la misma Mayra Couto y aplaudido por muchos seguidores de la actriz.

Que la gente sigue romantizando el hecho ser “madre”. — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) July 21, 2020