Natalie Vértiz reapareció para pronunciarse sobre las imágenes de su adolescencia difundidas por el programa “América Hoy”.

La modelo se refirió a esas imágenes en la más reciente edición de “Estás en Todas” y aceptó que se sometió a cirugías estéticas.

“En mi defensa voy a decir algo, la verdad es que yo estoy viendo las imágenes y me encanta lo que veo, incluso han sacado fotos mías cuando estaba en el colegio y yo nunca he tenido problema en decir las cosas que yo me he hecho”, indicó a su compañero “Choca” Mandros.

Sin embargo, la esposa de Yaco Eskenazi no dio mayores detalles de en qué zonas del rostro se hizo esos “retoques”, pese a la insistencia de “Choca”.

“Pero más que eso, yo creo que estamos en el siglo XXI donde se trata de empoderar a la mujer”, fue lo que agregó.

Por último, Vértiz pidió que “tire la primera piedra” quien no se haya sometido a una cirugía estética.

VIDEO

Natalie Vértiz comenta sobre cirugías (América)