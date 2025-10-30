Megadeth anunció que Perú formará parte de “This Was Our Life Tour”, gira con la que la banda cerrará definitivamente su etapa sobre los escenarios.

La agrupación liderada por Dave Mustaine ofrecerá un espectáculo que abarca más de cuatro décadas de trayectoria, con clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, además de temas de su álbum más reciente, The Sick, The Dying… and The Dead!.

La banda ha señalado que esta gira será un recorrido cargado de emoción y agradecimiento. Mustaine describió esta etapa como “una celebración de nuestra historia, de los años en los que crecimos junto a nuestros fans y de la música que cambió nuestras vidas”.

Con más de 40 millones de discos vendidos y un legado que incluye obras emblemáticas como Rust in Peace, Megadeth se despide como una de las figuras centrales del thrash metal. Su presentación en Lima promete una noche memorable para los seguidores del género.

El concierto está programado para el 23 de abril de 2026 en Costa 21, en San Miguel. La preventa de entradas se realizará el 4 y 5 de noviembre a través de Teleticket para clientes Interbank, con un 15% de descuento.