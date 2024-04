Megadeth ya se encuentra en Lima para brindar un concierto mañana 6 de abril en Arena 1. Previo a su show, la banda de metal brindó una conferencia de prensa para conversar sobre esta etapa de la banda.

La banda conformada por Dave Mustaine (voz y guitarra), Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra), iniciarán su tour sudamericano ‘Crush The World Tour’ en nuestro país.

Verbeuren consideró que el metal ha evolucionado a lo largo de los años.

“Por el contrario. El metal ha evolucionado muchísimo desde que apareció en la década de 1970. Hay mucha subcorrientes y todas son distintas entre ellas, algunas muy interesantes y otras dependen de quien sea el vocalista o la banda”, expresó.

“Somos la banda creadora del trash metal. Particularmente siempre estoy buscando nuevas bandas y hay muchas muy interesantes, por lo que considero que el futuro del heavy metal es bastante saludable y prometedor”, añadió.

Por otro lado, el bajista James LoMenzo mostró estar en desacuerdo por la manera en como se maneja actualmente la música.

“Lo que me molesta bastante es la cantidad de dinero que no está presente después de haber puesto un álbum afuera. El dinero que uno recibe por esto no compensa el tiempo que invierte para hacer un nuevo álbum. Nosotros estamos siempre buscando nuevas formas de crear música para esa gran máquina llamada Megadeth”, sostuvo.

Además, Verbeuren se mostró emocionado porque la banda volverá a dar un show en Perú.

“No sé por qué nos tomó tanto volver al Perú. Hay varias cosas que intervienen para hacer una gira, pero estamos muy contentos de estar aquí otra vez”, añadió Verbeuren.