Melania Urbina decidió empezar el 2022 con grandes cambios en su vida, no solo a nivel profesional, sino también personal. De esta manera, la actriz nacional decidió renovar su imagen con un radical cambio de look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular actriz que en los últimos cinco años dio vida a la ‘Miss Anita’ en la serie “De vuelta al barrio” compartió con sus seguidores una imagen en la que aparece con el cabello corto.

“Siempre quise tener el pelo corto. Admiraba a las mujeres que lo tenían así, porque las imaginaba valientes y fuertes. Pero tenía miedo que no me quede bien o que de repente limitara mi chamba. Recuerdo tener una pareja que me decía que no le gustaba el pelo corto en las chicas y lo deje crecer mucho por miedo a no gustarle”, señaló en su post.

“¡Pero ya basta de excusas! Ya no postergaré mis deseos por nada, ni nadie. Hoy soy esa mujer valiente, fuerte ¡y de pelo corto!”, agregó la actriz en su publicación, la cual cuenta con más de 22 mil ‘likes’.

Como era de esperarse, la instantánea de Melania Urbina ha sido bien recibida por sus seguidores y amigos. Resaltan comentarios de sus colegas Luciana Blomberg, Ernesto Pimentel, Jimena Lindo, Patricia Barreto, Adrián Bello, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla se contagió de COVID-19 por segunda vez

Maju Mantilla se contagió por segunda vez de COVID-19, por lo que estará ausente del programa ‘En Boca de Todos’. Así lo anunció Tula Rodríguez, quien le mandó un emotivo mensaje: “Gracias a dios que no tienes síntomas, que estás fuerte y tienes las tres vacunas”. Cabe indicar que la exmiss Mundo también dio positivo a la COVID-19 en febrero del 2020, por lo que Jazmín Pinedo tuvo que reemplazarlas por unas semanas. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/noticias