Las redes sociales tienen todo tipo de usuarios. Están quienes comparten su día a día y disfrutan de las experiencias de los demás y también los que solo ofenden con sus comentarios. Melania Urbina tuvo que pasar por este último hecho y pidió apoyo a sus seguidores para denunciar la cuenta del individuo.

“Harta de los malditos acosadores. Reportar, por favor”, escribió la actriz en una historia etiquetando al usuario que la agravió. Minutos después, Melania agradeció las muestras de apoyo y los reportes a la cuenta que pidió denunciar.

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes de apoyo, toda la gente que está reportando esa cuenta. Esos mensajes los recibo todos los días, no solo yo, no tienes que ser actriz, no tienes que haber hecho la escena de la azotea para recibirlos. Es algo que sufrimos todas las mujeres”, sostuvo.

Asimismo, aprovechó para criticar los comentarios que la acusan de promover el acoso, hecho condenable, por lo que marcó distancia y pidió enfocar a los verdaderos responsables.

“Es como acusar a alguien que sufre acoso por cómo se vistió, por su pasado, o qué hizo y no. Acá los únicos responsables del acoso son los acosadores. Estamos hartas”, señaló.

“Me preguntan mucho “¿te arrepientes de haber hecho la escena de Django?” No, no me arrepiento. Mucha gente me dice “te lo mereces por hacer la escena de Django” No, no me lo merezco. Ojo, te puede fascinar la escena, puedes haber visto la película mil veces, te puede parecer sexy, te puede poner, lo que tú quieras, eso no está mal. Lo que está mal es que creas que por eso tengas derecho a decirme cosas asquerosas”, enfatizó.

Melania agradece apoyo tras acoso que sufrió. (Instagram)