Pablo Villanueva, el entrañable ‘Melcochita’, no pudo ocultar la emoción al enterarse de la muerte de Willie Colón. Desde Estados Unidos, se comunicó por teléfono con el programa Siempre en casa de RPP para compartir los recuerdos que guarda de uno de los artistas que más lo marcó en sus años de formación como sonero.

El cómico peruano contó que su vínculo con el ‘Malo del Bronx’ nació en Nueva York, cuando era un artista que recién comenzaba a abrirse paso en la escena musical latina. Fue precisamente Colón quien, al escucharlo cantar, le regaló una de las frases que más atesora.

“Era una persona liberal. Cuando recién llegué, trabajaba haciendo coros con Wilfrido Vargas. Él me escuchó cantar. Le dije: ‘Maestro, ¿cree que sirvo para sonero?’. Me dijo: ‘Mira, Remolacha (así me llamaba). Eso no se estudia. Eso, nace’”, recordó.

Un carácter mal entendido

La imagen de hombre temperamental que algunos le atribuían al músico neoyorquino no coincide con la que Melcochita conserva en su memoria. Villanueva reconoció su exigencia en los ensayos, pero fue tajante al defender su lado humano: “La gente siempre hablaba, pero él era bonachón, chévere. Por supuesto, cuando ensayaba y faltaba alguien, se ponía bravo”, explicó.

Esa exigencia, según el comediante, era simplemente el reflejo de un artista que nunca se conformó con menos que la perfección. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que detrás del apodo ‘Malo del Bronx’ había una persona generosa y apasionada por su oficio.

Melcochita fue enfático al distinguir el lugar que ocupa Colón dentro de la historia de la salsa, separándolo de la figura del cantante tradicional. “Era una persona muy creadora, tiene composiciones bravas. No era un cantante como Héctor Lavoe, Adalberto Santiago o Pete ‘El Conde’ Rodríguez. Tenía una voz más comercial, sin vibrato, pero todo lo que cantaba pegaba. Le daba ese sabor a la salsa”, señaló.

Su valor, explicó Villanueva, no estaba solo en interpretar, sino en construir un universo sonoro que otros no podían imitar. “Debemos recordarlo como una leyenda, un ícono, como a Héctor Lavoe, Pete ‘El Conde’, Johnny Pacheco. Willie Colón es uno de los grandes, una leyenda de la salsa”, afirmó.