‘Melcochita’ se recupera tras ser internado de emergencia: “Casi no la cuento”.

El comediante peruano, Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, ha tranquilizado a sus fanáticos tras el susto que causó su ingreso de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati. Afortunadamente, el artista se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

En una reciente entrevista con Trome, ‘Melcochita’ reveló los detalles de su estado de salud. “Casi no la cuento porque no podía respirar”, confesó, explicando que un fuerte cuadro de bronquitis aguda, sumado a una baja saturación de oxígeno y fiebre, lo llevaron a buscar atención médica de inmediato.

“De verdad me asusté, pensé que no la contaba y por eso no pude ir al velorio de mi querido ‘Felpudini’”, agregó.

Según el comediante, el cambio de clima y un descuido durante la grabación de un videoclip, donde se quitó la camisa estando sudado, agravaron su condición. “A mis años eso no es bueno, trae complicaciones”, reflexionó.

A pesar de este susto, ‘Melcochita’ se muestra optimista y agradecido. “Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa, los médicos, las enfermeras que me están atendiendo, como tenía el azúcar en 400 eso también complicó mi salud, pero ya estoy estable”, aseguró.

El artista también reveló que sus compañeros, Román ‘Ronco’ Gámez y Manolo Rojas, lo han visitado en el hospital para brindarle su apoyo.