En la última edición de su programa, Rodrigo González criticó a Magaly Medina por sus duros comentarios hacia Milett Figueroa en un conocido programa argentino.

“Porque a Milet, no te tiembla la boca para tildarla de prostituta, pero a Génesis y a Josetty, se te cose (la boca), para si quiera investigar”, expresó molesto Rodrigo González.

Lugo continuó con: “vapuleas y disparas a Beto Ortiz y a cuanto programa trata de evidenciar lo que está pasando con la corruptela de la que tú callas todos los días. Minimizas y quieres pasar rápido de tema, así que periodista, distractora es lo que eres”

Recordemos que Magaly Medina afirmó en LAM (programa argentino) que “manejaba la información” de que Milett usaba su físico para obtener cosas, lo que incomodó a los condcutores de TV, quienes expresaron su desacuerdo con las insinuaciones.

Magaly Medina se pronuncia sobre caso de Andrés Hurtado: Yo no soy su amiga y no soy ninguna corrupta

En los últimos días, Magaly Medina ha sido cuestionado por su silencio luego de que se revelaran las denuncias por presunto lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho contra Andrés Hurtado.

En redes sociales, cuestionaron que la conductora de TV no se haya pronunciado y algunos tenían la hipótesis de que Medina tendría una amistad con Hurtado, por ello no opinaba al respecto.

“Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades”, manifestó Magaly para Infobae Perú.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aclara que no tienen ningún vínculo amical con ‘Chibolín’ y recordó que lo criticó durante varios años.

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolín’ yo he sido la principal crítica durante años de ‘Chibolín’. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, sostuvo la periodista.

Asimismo, Medina lamentó que intenten involucrarla en este caso y aseguró que la fortuna que goza es por su trabajo.

“Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? Yo no soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”, refirió.