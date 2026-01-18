Melissa Klug manifestó su incomodidad ante la tibia reacción de Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón, tras conocerse la brutal agresión que sufrió su hija por parte de Bryan Torres. En declaraciones a “Amor y Fuego”, sostuvo que a estas alturas él ya debería haber ubicado al salsero.

Rodrigo González afirmó que, si estuviera en el lugar del padre de la influencer, ya habría golpeado a Torres. Ante las cámaras, la ‘Blanca de Chucuito’ respaldó las palabras del conductor.

“ Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y, como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija ”, indicó la empresaria, visiblemente afectada.

Melissa Klug reveló que Abel Lobatón se comunicó con ella tras enterarse de la agresión contra Samahara Lobatón; no obstante, le aclaró que ya había acudido a la comisaría para denunciar a Bryan.

“ Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos? Yo ya actué’. Me dice: ‘Voy a hablar con Samahara’ y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar ”, sostuvo.

De la misma forma, Klug contó que su hija no aceptó la ayuda de Abel Lobatón: “ Le escribió: ‘Hijita, estás conmigo’. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: ‘No te metas’ y él le puso: ‘Te amo’ ”, finalizó.

En medio de la desesperación, Melissa Klug reveló que su hija no desea presentar una denuncia contra Bryan Torres ni está dispuesta a escuchar los consejos de ella ni de sus hermanas.