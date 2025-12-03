Melissa Klug fue consultada en “América Hoy” acerca de la separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. La empresaria remarcó que no le corresponde opinar sobre el tema, pues considera que esa es una decisión y un asunto exclusivo de su hija.

“ Mamacita, yo no tengo nada que comentar de esta persona (Bryan) será mi hija la indicada, la que tiene que hablar ”, manifestó la popular “Blanca de Chucuito”.

Respecto a si respalda a Samahara Lobatón, fue contundente: “ Totalmente, es mi hija ”, respondió Klug.

¿Por qué Samahara Lobatón terminó su relación con Bryan Torres?

La influencer aclaró que el motivo de su separación con el cantante es una “conducta” que representa una falta de respeto y compromiso.

“ Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos ”, escribió la hija de Melissa Klug en un comunicado.