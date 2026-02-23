Melissa Klug habló del acercamiento entre Samahara Lobatón y Youna, quienes volvieron a comunicarse durante transmisiones en vivo. En conversación con el programa ‘América Hoy’, la empresaria indicó que se siente más tranquila al ver que sus nietos están bien.

“Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno, pues, no sé qué pueda pasar”, declaró.

“ No estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila ”, añadió la empresaria.

Klug también se mostró firme al recordar la anterior relación de su hija con Bryan Torres, la cual no dudó en cuestionar: “ Ya estoy más tranquila, porque sé que mi hija ya no está con su agresor, con ese ser despreciable ”.

Melissa Klug tras ver juntos a Samahara Lobatón y Youna: Con tal de que este alejada de ese ser

El viaje que realizó Samahara Lobatón a Estados Unidos para reencontrarse con Youna volvió a colocarla en el centro de la atención mediática. Las imágenes de ambos juntos avivaron especulaciones sobre una eventual reconciliación.

En ese contexto, Melissa Klug fue enfática al expresar su posición. Señaló que su mayor preocupación es el bienestar de su hija y de su nieta, y afirmó que prefiere que la influencer se mantenga alejada de Bryan Torres, a quien se refirió como “ese ser despreciable”.

“Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”, declaró a Trome.

Consultada sobre un posible acercamiento del salsero con Samahara, la empresaria respondió de manera tajante: “Dios hará justicia, la legal se demora”, añadió, dejando entrever su desconfianza hacia el cantante.