Al ser consultada por las cámaras de Magaly Medina del por qué sus hijos no asistieron al estreno de la película de su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, Melissa Klug aseguró que los menores no fueron porque no tenían ropa de gala.

Como se sabe, la semana pasada fue el estreno de la película “La Foquita: el 10 de la calle”, y se notó la ausencia de sus hijos en la alfombra roja. Al ser consultada por ello, Melissa Klug indicó que no hubo una coordinación previa.

“Conmigo no hubo coordinación previa. Mi hijo, en ese momento, a las 5 de la tarde se iba al Play Land Park... Su papá lo llamó y ellos habían conversado toda la semana y no se le hizo la mención”, dijo.

Melissa Klug subrayó además que sus hijos no tenían ropa para la ocasión. “Mis hijos ni siquiera tenían la ropa para ese momento porque es una gala”, precisó.

Madre de Jefferson Farfán

De otro lado, la expareja de Jefferson Farfán también fue consultada por lo que refiere la madre de Jefferson Farfán, de no dejarla ver a sus nietos. "Ya di mi punto de vista de lo que me estaba acusando la señora Charo”, agregó la expareja de Jefferson Farfán.