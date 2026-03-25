Melissa Klug pide que las autoridades actúen luego de que su hija Samahara Lobatón revelara en ‘La Granja VIP’ que Bryan Torres la golpeó e intentó matarla, además de criticarlo por no cumplir con sus hijos mientras ella participa en el reality de Panamericana Televisión.

“Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda? Y yo no puedo hablar con Samahara“, declaró la empresaria a Trome.

“ Espero que ahora las autoridades no se hagan los ciegos y hagan su trabajo” , añadió.

Además, la popular ‘Blanca de Chucuito’ tildó al salsero de ‘sinvergüenza’, pues no cubre las necesidades básicas de los hijos que tiene en común con la influencer.