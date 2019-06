Melissa Klug cuestiona a Jefferson Farfán como padre: "Cada persona actúa como le nace" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En medio de los rumores de una posible reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, Melissa Klug no dudó en cuestionar a su expareja y padre de sus dos menores hijos por el papel que cumple como padre.

"Tú puedes obligar al padre a que cumpla una manutención o que cumpla con su responsabilidad. Lo que sí no puedes obligar es que le dedique tiempo o que esté pendiente de ellos. Yo creo que cada persona actúa como le nace, si no te nace, no puedes pues ¿no?", manifestó la popular 'Blanca de Chucuito'.

En conversación telefónica con el programa de Magaly Medina, Melissa Klug habló de la relación que mantiene el futbolista peruano con sus dos hijos y aseguró que confía en que la justicia de Perú pueda solucionar el tema.

"Como siempre lo he hecho, voy a seguir sentándome y viendo cómo los castillos de naipes se van derrumbando", agregó la madre de los hijos de Jefferson Farfán.