El abogado de Melissa Klug indicó que su clienta fue excluida por el fiscal de las investigaciones luego de denunciar a Bryan Torres por la agresión sufrida contra Samahara Lobatón.

En diálogo con Día D, la defensa aclaró que la ‘Blanca de Chucuito’ solo será testigo y no tendrá la opción de presentar pruebas contra el salsero.

“Si ven la ofensa a Samahara, también son víctimas las personas que se ven perjudicadas por las consecuencias del delito que comete el agresor; en este caso sería su mamá, Melissa Klug”, señaló el letrado.

Frente a esta decisión, su abogado presentó varios recursos para que la incluyan como parte agraviada, lo que le permitiría presentar pruebas y colaborar con la investigación.

“ Samahara ha guardado silencio. Se ha ordenado una pericia y aún no lo pasa y lo probable es que no lo pase, entonces estamos frente al caso de una víctima que no reconoce ser víctima y su mamá, que quiere impulsar la investigación, ha quedado al margen de la investigación por decisión del fiscal ”, indicó.

En entrevista con dicho programa, el abogado de Melissa Klug no descartó que el caso por la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón pueda ser archivado, pese a las imágenes que registran el hecho de violencia.