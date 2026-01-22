Melissa Klug se refirió a los recientes chats atribuidos a su hija Samahara Lobatón, en los que la acusa de “hacer show”. Al respecto, la empresaria sostuvo que Bryan Torres sería quien manipula a su hija.

La empresaria expresó su agradecimiento porque la denuncia que presentó contra el cantante continúa avanzando y señaló que siempre le pide a Dios para que su hija pueda alcanzar estabilidad con el apoyo de profesionales.

“ Me he arrodillado ante Dios, le oré y le pedí tanto por mi hija, mis nietos, para que este proceso se acelere. Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene por ese desgraciado ”, declaró a Trome.

La popular “Blanca de Chucuito” se mostró visiblemente afectada por la situación que atraviesa su familia y no pudo contener las lágrimas, luego de que el video de la agresión de Bryan a Samahara evidenciara un intento de asfixia.

“ (Llora) Es lo que más quiero, ella tiene que estar alejada de él, que es su verdugo… ”, agregó.

Asimismo, Klug recordó el caso e Lady Guillén, quien, pese a la difusión de imágenes que evidenciaban las agresiones sufridas, continuaba defendiendo a Rony García.

“Me pasaron un video de la entrevista que le hicieron a Lady Guillén cuando fue atacada y verla así, defendiendo a su agresor en su momento, fue como ver a Samahara, porque así lo defiende”, sostuvo.

Melissa Klug a Abel Lobatón por no reaccionar tras agresión a Samahara Lobatón: Debió darle la misma paliza

Melissa Klug manifestó su incomodidad ante la tibia reacción de Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón, tras conocerse la brutal agresión que sufrió su hija por parte de Bryan Torres. En declaraciones a “Amor y Fuego”, sostuvo que a estas alturas él ya debería haber ubicado al salsero.

Rodrigo González afirmó que, si estuviera en el lugar del padre de la influencer, ya habría golpeado a Torres. Ante las cámaras, la ‘Blanca de Chucuito’ respaldó las palabras del conductor.

“Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y, como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, indicó la empresaria, visiblemente afectada.

Melissa Klug reveló que Abel Lobatón se comunicó con ella tras enterarse de la agresión contra Samahara Lobatón; no obstante, le aclaró que ya había acudido a la comisaría para denunciar a Bryan.

“Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos? Yo ya actué’. Me dice: ‘Voy a hablar con Samahara’ y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar”, sostuvo.

De la misma forma, Klug contó que su hija no aceptó la ayuda de Abel Lobatón: “Le escribió: ‘Hijita, estás conmigo’. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: ‘No te metas’ y él le puso: ‘Te amo’”, finalizó.

En medio de la desesperación, Melissa Klug reveló que su hija no desea presentar una denuncia contra Bryan Torres ni está dispuesta a escuchar los consejos de ella ni de sus hermanas.

“Yo he recurrido a sus amigas, las he llamado y las he traído a mi casa y no quiere hacer caso. Todos le dicen denuncia y no quiere hacer caso”, expresó.